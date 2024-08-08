Португальский футболист Пепе объявил об окончании карьеры

Португальский защитник Кеплер Лаверан Лима Феррейра, известный как Пепе, заявил о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях с помощью 33-минутного документального фильма.

В этом году 41-летний спортсмен стал самым возрастным спортсменом в истории чемпионата Европы по футболу. За свою 23-летнюю карьеру он завоевал 33 трофея. Последним матчем Пепе стало поражение сборной Португалии в четвертьфинале Евро-2024 от Франции.

Феррейра начал свою профессиональную деятельность в бразильском клубе «Алагоано», затем в 2001 году перешел в «Маритимо», а в 2004-м — в «Порту». После трех сезонов в клубе, где он выиграл семь трофеев, в 2007 году он перешел в мадридский «Реал», где провел следующие 10 лет.

В 334 матчах за испанскую команду он стал одним из самых успешных защитников в истории клуба, выиграв 15 трофеев, включая три Лиги чемпионов и три Ла Лиги. После ухода из «Реала» в 2017 году он провел короткий период в Турции в составе «Бешикташа», а в январе 2019 года вновь присоединился к «Порту».