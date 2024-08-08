Известного британского зоолога осудили за зоофилию. Он изнасиловал 42 собаки, убив 39 из них

Известного британского зоолога Адама Бриттона, работавшего на Би-би-си и National Geographic, осудили за сексуализированное насилие над собаками. Суд в Австралии приговорил его к 10 годам тюрьмы, сообщает Би-би-си.

Подсудимый признал себя виновным по 56 пунктам обвинения, связанным с зоофилией и жестокостью. Согласно судебным документам, он издевался как минимум над 42 собаками, убив 39 из них. Эти эпизоды охватывают лишь 18 месяцев до его ареста, а их описание занимает 90 страниц.

Бриттон снимал на видео издевательства над животными и распространял ролики в интернете под разными псевдонимами. Для пыток он соорудил в своем саду специальную камеру из морского контейнера, оборудовав ее записывающей аппаратурой.

Зоофил находил собак для издевательств на онлайн-площадке Gumtree Australia. Часто питомцев ему отдавали под опеку люди, которые не могли сами следить за животными, поскольку часто были в поездках или загружены по работе. Когда они спрашивали у Бриттона о самочувствии собак, он им врал и отправлял старые фотографии.

Деятельность зоофила многие годы была незамеченной, пока на одном из размещенных им видео не нашли улику, указывающую на его причастность. Мужчину арестовали в апреле 2022 года в австралийском городе Дарвине. В его ноутбуке также обнаружили материалы, свидетельствующие о насилии над детьми.

Во время заседания судья заявил, что испорченность Бриттона «выходит за рамки обычного человеческого понимания». По его словам, многие подробности его преступлений были слишком откровенными, чтобы их публиковать, и порой людей просили выйти из зала суда.

С учетом уже отбытого срока мужчина сможет подать на условно-досрочное освобождение в апреле 2028 года. Ему также запрещено владеть любыми млекопитающими до конца жизни.