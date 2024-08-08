Британия построит орбитальную станцию для наблюдения за действиями России и Китая в космосе

Сегодня в 19:33
Фото: NASA/Unsplash

Великобритания займется строительством радиолокационной станции военно-воздушных сил (ВВС) для наблюдения за «безрассудными» действиями России и КНР в космосе. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на министра обороны королевства Джона Хили.

По его словам, станция дальнего спутникового слежения, получившая название Darc, предназначена для защиты важнейших сетей спутниковой связи и навигации. Аппарат построят в Уэльсе на базе ВВС Броуди.

«Эта новая радиолокационная программа не только повысит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет защитить наши космические объекты вместе с нашими ближайшими партнерами», — прокомментировал Хили.

Министр обороны подчеркнул важность спутниковой связи в повседневной жизни, так как люди ежедневно пользуются мобильной связью или банковскими приложениями.

«Она также используется Министерством обороны Великобритании для выполнения жизненно важных задач, таких как поддержка военных операций, навигация войск и сбор разведывательной информации», — добавил Хили.

По данным The Telegraph, строительство радиолокационной станции станет многонациональным проектом Великобритании, США и Австралии, которые ранее заключили оборонный пакт AUKUS.

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