Роскосмос планирует отправить космических туристов к МКС в следующем году

Роскосмос планирует отправить космических туристов к Международной космической станции во второй половине 2025 года. Предложение тура на МКС появилось на сайте компании «Главкосмос» — «дочки» госкорпорации.

В тур входит трехчасовой полет к космической станции и десятидневный срок пребывания на ней. Корабль стартует с космодрома Байконур в Казахстане в третьем-четвертом квартале следующего года. Мест в корабле «Союз МС» хватит на двух туристов и одного профессионального космонавта.

Перед полетом претенденты должны будут пройти медосвидетельствование, а затем — подготовку в центре в Звездном Городке под наблюдением специалистов. Подготовка займет десять месяцев, из которых четыре-пять она будет проводиться активно.

Для космических туристов разработают программу личных и научных экспериментов, изготовят им скафандры и индивидуальное оборудование. Специальных навыков и знаний не потребуется, при необходимости «Главкосмос» предоставит переводчика. После полета предусмотрена недельная реабилитация.

«Полет на МКС — это невероятное приключение, которое на 10 дней позволит вам стать настоящим космонавтом, открыть новый уровень своих возможностей, испытать яркие эмоции и получить уникальные впечатления. Это возможность прожить эксклюзивный опыт и увидеть Землю из космоса своими глазами», — заявили в «Главкосмосе».