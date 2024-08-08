Вышел трейлер комедии «Субботний вечер» о дебютном эпизоде легендарного шоу «SNL»

Вышел трейлер фильма Джейсона Райтмана «Субботний вечер» о 90 минутах, предшествовавших первому эфиру популярного комедийного шоу «SNL». Премьера ленты состоится 11 октября.

В трейлере картины исполнительный продюсер «SNL» Лорн Майклс, которого играет звезда «Фабельманов» Габриэль ЛаБелль, борется за то, чтобы, вопреки обстоятельствам, шоу прошло гладко. На его пути стоят непредсказуемые актеры и ворчливые руководители студии. «NBC повезло, что у них есть такое актуальное шоу, как это!» — в какой‑то момент кричит герой.

Первая трансляция «SNL» состоялась 11 октября 1975 года. Ведущим эпизода выступал комик Джордж Карлин, а музыкальными гостями — Билли Престон и Дженис Иэн. В эпизоде снялись Дэн Эйкройд, Джон Белуши, Чеви Чейз, Джейн Кертин, Гарретт Моррис, Лорейн Ньюман, Майкл О’Донохью и Гилда Рэднер. Джордж Коу, который впоследствии не снимался в сериале, также появился в первом эпизоде.

Дик Эберсол создал шоу и нанял Майклса в качестве шоураннера. Майклс по-прежнему продюсирует передачу, а осенью стартует 50-й сезон «SNL».