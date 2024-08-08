Вышел трейлер комедии «Субботний вечер» о дебютном эпизоде легендарного шоу «SNL»

Вышел трейлер фильма Джейсона Райтмана «Субботний вечер» о 90 минутах, предшествовавших первому эфиру популярного комедийного шоу «SNL». Премьера ленты состоится 11 октября.
В трейлере картины исполнительный продюсер «SNL» Лорн Майклс, которого играет звезда «Фабельманов» Габриэль ЛаБелль, борется за то, чтобы, вопреки обстоятельствам, шоу прошло гладко. На его пути стоят непредсказуемые актеры и ворчливые руководители студии. «NBC повезло, что у них есть такое актуальное шоу, как это!» — в какой‑то момент кричит герой.
Первая трансляция «SNL» состоялась 11 октября 1975 года. Ведущим эпизода выступал комик Джордж Карлин, а музыкальными гостями — Билли Престон и Дженис Иэн. В эпизоде снялись Дэн Эйкройд, Джон Белуши, Чеви Чейз, Джейн Кертин, Гарретт Моррис, Лорейн Ньюман, Майкл О’Донохью и Гилда Рэднер. Джордж Коу, который впоследствии не снимался в сериале, также появился в первом эпизоде.
Дик Эберсол создал шоу и нанял Майклса в качестве шоураннера. Майклс по-прежнему продюсирует передачу, а осенью стартует 50-й сезон «SNL».
Наряду с ЛаБелль в актерский состав ленты вошли Дилан О’Брайен, Кори Майкл Смит, Рейчел Сеннотт, Ламорн Моррис, Николас Браун, Финн Вольфхард, Джон Батист, Элла Хант, Купер Хоффман, Эндрю Барт Фельдман, Наоми МакФерсон, Уиллем Дефо, Дж.-К.Симмонс, Кайя Гербер и другие.