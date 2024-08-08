«Я получала сэндвичи»: Кейт Бланшетт рассказала, что никто не заработал за съемки «Властелина Колец»

Сегодня в 17:34
Фото: New Line Cinema

Кейт Бланшетт рассказала на ток-шоу Энди Коэна, что никто ничего не заработал на съемках трилогии «Властелин Колец» 2000-х годов.

Ведущий спросил актрису, за какой фильм она получила самый большой гонорар. «Наверное, за „Властелина Колец“», — предположил Коэн, так как три фильма франшизы собрали в прокате 2,9 млрд долларов. «Вы шутите? Нет, за этот фильм никому ничего не заплатили», — ответила Бланшетт.

«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете», — сказала актриса о своей зарплате за «Властелина Колец». По словам Бланшетт, она очень «хотела поработать с парнем, который снял „Живую мертвечину“Пародийный фильм ужасов 1992 года.». Режиссером ленты был Питер Джексон.

Бланшетт снялась в трилогии Джексона «Властелин Колец» в роли Галадриэль, королевской эльфийки в Средиземье, обладающей мощными магическими способностями. Оскароносная актриса повторила свою роль в серии фильмов режиссера «Хоббит».

В прошлом году Орландо Блум, сыгравший Леголаса, также рассказал о маленьких зарплатах на съемках «Властелина Колец». По словам актера, за все три фильма ему заплатили всего 175 тыс. долларов (около 15 млн рублей).

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