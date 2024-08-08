Полуголый мужчина бегал по центру Петербурга и кричал проукраинские лозунги

Вечером 7 августа в центре Петербурга задержали продавца строительной техники, сообщает «Фонтанка».

Мужчина был почти полностью голый, его гениталии и передние части бедер прикрывала «нацистская и украинская символика». В таком виде он был замечен на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна.

По данным «Фонтанки», мужчина выкрикивал проукраинский лозунг и слова «свобода Курску». Один из прохожих, судя по кадрам, несколько раз пнул его. После этого он зашел во «Вкусно — и точка», где был задержан полицейским.

На мужчину составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики.

По информации «Mash на Мойке», на столь эксцентричный поступок продавца строительной техники подтолкнули мошенники. Они якобы звонили ему от лица Центробанка и говорили о взятых не его имя деньгах в кредит, которые собираются направить в Украину.