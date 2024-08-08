A24 представила трейлер документального фильма об экстрасенсах «Look into My Eyes»

Сегодня в 17:34
Фото: A24/YouTube

Студия A24 выпустила трейлер документального фильма «Look into My Eyes» от режиссера «Мисс Американы» Ланы Уилсон. Премьера картины состоится 6 сентября.

«„Look into My Eyes“ рассказывает о группе нью-йоркских экстрасенсов, которые проводят глубоко интимные сеансы для своих клиентов, открывая калейдоскоп взаимоотношений, исцеления и вечной потребности посмотреть на свою жизнь чужими глазами, чтобы лучше увидеть себя», — гласит официальное описание.

Среди предыдущих фильмов Уилсон — документальный фильмы «Мисс Американа» о Тейлор Свифт, «Уход», «После Тиллера» и двухсерийный фильм «Прелестное дитя: Брук Шилдс», получивший две номинации на «Эмми».

«Этот фильм — не только исследование феномена ясновидения, но и приглашение задуматься о роли искусства и перформанса в нашей жизни», — сказала Уилсон о своей предстоящей работе. Продюсером ленты, дебютировавшей на кинофестивале «Сандэнс» в январе этого года, выступил Кайл Мартин.

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