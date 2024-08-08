Уборщики и воспитатели: названы профессии с самыми низкими зарплатами в России

Самые маленькие зарплаты в России получают дворники — 32,6 тыс. рублей и уборщики — 37,3 тыс. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Headhunter.

В топ-5 с самыми низкими зарплатами также вошли воспитатели и няни (40,5 тыс. рублей), учителя (41,9 тыс.) и мерчендайзеры (43,9 тыс.).

«В целом в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда чаще всего попадали те роли, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации, либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса», — объяснили в Headhunter.

В список профессий с низкими зарплатами еще вошли артист с доходом в 45,6 тыс. рублей, психолог (45,6 тыс.), охранник (47,3 тыс.), кассир-операционист (48,4 тыс.) и другие. По данным сервиса, сейчас медиана зарплат в России составляет 70–75 тыс. рублей.