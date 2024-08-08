Исследование: времена года влияют на моральные ценности

Моральные установки людей меняются в зависимости времени года, выяснили психологи из Дании и Канады. Их статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Science, ее пересказ приводит N+1.

Исследователи проанализировали данные опроса о поддержке моральных ценностей с 2011 по 2020 год, в котором приняли участие более 230 граждан США. В опросе измеряется уровень одобрения пяти ценностей, три из которых относят к «сплачивающим» — лояльность к группе, уважение и частота, а еще две к «индивидуализирующим» — справедливость и заботы.

Выяснилось, что поддержка «сплачивающих» принципов выше весной и осенью, а летом и зимой она падает. Схожие, но более слабые колебания, наблюдались для заботы, а для справедливости колебания удалось обнаружить лишь в один год из восьми.

Уровень поддержки «сплачивающих» ценностей показан красным цветом, «индивидуализирующих» — синим

При этом в округах США с бóльшими годовыми колебаниями температуры поддержка «сплачивающих» ценностей летом падала сильнее. Ученые предполагают, что летнее снижение популярности моральных принципов больше связано с погодными факторами, а зимнее — с праздниками.

Такая же цикличность наблюдалась среди канадцев и австралийцев, а вот среди жителей Великобритании одобрение «сплачивающих» моральных принципов снижалось лишь летом, а зимой спада не было.

Таким образом, цикличности могут отличаться в разных странах, и закономерность, найденную в США, нельзя считать универсальной. Различия в циклах могут объясняться разными погодными и экологическими условиями, а также культурными обычаями.