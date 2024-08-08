Китайская гимнастка покорила соцсети, повторив за своими соперницами традицию кусать медаль

Сегодня в 16:17
Фото: CNBC TV

В соцсетях разошелся ролик с китайской гимнасткой Чжоу Яцинь, завоевавшей серебряную медаль Олимпийских игр в упражнениях на бревне. Судя по всему, 18-летняя спортсменка не знала о традиции кусать медаль.

Стоя на пьедестале вместе со своими соперницами — итальянками Алисой Д’Амато и Манилой Эспозито, занявшими первое и третье место, — Яцинь обратила внимание, что они позируют фотографам и кусают свои медали.

Судя по выражению ее лица, гимнастку порядком удивили действия конкуренток, однако она решила повторить за ними.

Как отмечает CNBC, Чжоу Яцинь была главной претенденткой на выход в финал, после того как 8 дней назад опередила свою американскую соперницу на бревне.

Яцинь уверенно начала свое выступление, но во время прыжка ей пришлось нагнуться и схватиться обеими руками за бревно, чтобы не упасть. Несмотря на ошибку, она завоевала серебро с результатом 14,1 балла.

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