Китайская гимнастка покорила соцсети, повторив за своими соперницами традицию кусать медаль

В соцсетях разошелся ролик с китайской гимнасткой Чжоу Яцинь, завоевавшей серебряную медаль Олимпийских игр в упражнениях на бревне. Судя по всему, 18-летняя спортсменка не знала о традиции кусать медаль.

Стоя на пьедестале вместе со своими соперницами — итальянками Алисой Д’Амато и Манилой Эспозито, занявшими первое и третье место, — Яцинь обратила внимание, что они позируют фотографам и кусают свои медали.

Судя по выражению ее лица, гимнастку порядком удивили действия конкуренток, однако она решила повторить за ними.

Как отмечает CNBC, Чжоу Яцинь была главной претенденткой на выход в финал, после того как 8 дней назад опередила свою американскую соперницу на бревне.