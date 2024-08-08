Астронавты с восьмидневной миссией могут застрять на МКС до 2025 года из‑за сломанного корабля

Два американских астронавта, которые в июне отправились в восьмидневный полет в космос, могут застрять на Международной космической станции до 2025 года, если их корабль Boeing Starliner не удастся отремонтировать. Об этом сообщает The Guardian.

Буч Уилмор и Суни Уильямс, которые первыми полетели на корабле Boeing Starliner, смогут вернуться на корабле Crew Dragon компании SpaceX в феврале 2025 года, если Starliner по-прежнему будет считаться небезопасным для возвращения на Землю.

Тестовая миссия астронавтов затянулась из‑за проблем с двигательной установкой Starliner, которые все больше ставят под сомнение способность корабля безопасно вернуть их на Землю в соответствии с планом.

Представитель Boeing заявил, что если NASA решит изменить миссию Starliner, компания «предпримет необходимые действия, чтобы настроить Starliner для возвращения без экипажа». Корабль пристыкован к МКС уже 63 из 90 дней, которые он может провести на станции, и он стоит в том же порту, который должен использовать Crew Dragon для доставки будущего экипажа астронавтов.