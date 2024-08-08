Посмотрите первый тизер хоррора «Присутствие» Стивена Содерберга

Студия Neon поделилась первым тизером «Присутствия» — нового фильма ужасов от Стивена Содерберга, режиссера «Одиннадцати друзей Оушена», «Супер Майка!», «Побочного эффекта» и «Больницы Никербокер». Премьера хоррора состоится в январе 2025 года.

В центре сюжета — семья, которая переезжает в пригородный дом и оказывается в компании таинственного существа. Появившись в жилище еще до их переезда, оно становится свидетелем самых интимных и некомфортных для семьи событий.

Сущность перемещается по новому дому семьи со сверхъестественной скоростью и уделяет необычное внимание Хлое, девочке-подростку, которую не любят ни мать, ни брат. Со временем существо дает понять, как оно собирается достичь своей цели.

По словам Содерберга, фильм вырос из его идеи, возникшей у постановщика в доме, где он когда‑то жил. Ходили слухи, что однажды в этом месте дочь убила свою мать.