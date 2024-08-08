Барабанщик и басист Green Day переоделись в костюмы Дэдпула и Росомахи и рассмешили Билли Джо

Группа Green Day решила удивить своих фанатов и вышла на сцену в костюмах Дэдпула и Росомахи. Это произошло во время их шоу на стадионе Citi Field в Квинсе, Нью-Йорк.

Сейчас группа, состоящая из Тре Кула, Майка Дернта и Билли Джо Армстронга, гастролирует в честь двух альбомов — «Dookie» 1994 года и «American Idiot» 2004 года. На концертах музыканты исполняют оба альбома полностью.

На видео Армстронг стоит с акустической гитарой один на сцене и поет «Good Riddance (Time of Your Life)». В это время Кул и Дернт за кулисами наряжаются в костюмы Дэдпула и Росомахи. Барабанщик и басист вышли на сцену в костюмах на последнем куплете песни и очень развеселили вокалиста.