Женщина из Тайваня ввела налог на секс для супруга из‑за лишних килограммов

Мужчина из Тайваня по имени Хао подал на развод, поскольку его жена Сюань требовала от него деньги каждый раз, когда он хотел секса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Хао и Сюань поженились в 2014 году, у пары родились двое детей. В 2017 году супруга ограничила секс до одного раза в месяц, а еще через два года полностью отказала ему в близости. Родственникам она пояснила, что супруг «слишком толстый» и «некомпетентный».

В первый раз Хао подал на развод в 2021 году, но Сюань пообещала поработать над их отношениями. Тогда мужчина не только отозвал иск, но и перерегистрировал имущество пары на имя жены.

Тем не менее, Сюань продолжила оскорблять супруга и начала требовать с него плату в 500 тайваньских долларов (около 15 долларов США) каждый раз, когда он хотел заняться сексом, или даже просто поговорить.

По словам Хао, к моменту, когда он повторно подал на развод, супруги не разговаривали друг с другом уже два года, общаясь лишь через сообщения в мессенджере. Пара также пыталась обратиться за консультацией по вопросам брака, но безуспешно.