Финал второго сезона «Дома дракона» посмотрело меньше людей, чем конец первого

Финал второго сезона спин-оффа «Игры престолов» — «Дом дракона» — посмотрела меньше людей, чем конец и некоторые серии первого. Об этом сообщает IndieWire.

Первую серию второго сезона посмотрели 7,8 млн зрителей в США, а финал — 8,9 млн. При этом премьера первого сезона собрала 10 млн зрителей, а финал — 9,3 млн.

Это произошло после того, как поклонники «Дома дракона» выразили свое разочарование в соцсетях из‑за отсутствия развития сюжета в финале второго сезона.

5 августа стало известно, что сериал получит четыре сезона. Шоураннер Райан Кондал пообещал, что в третьем сезоне зрителей ждет масштабная сцена битвы при Глотке — ее с нетерпением ждут многие поклонники книг Джорджа Мартина. «С точки зрения повествования, это произойдет очень скоро», — рассказал он