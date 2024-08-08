Apple работает над сиквелом драмы «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом

Apple разрабатывает сиквел драмы «Одинокие волки», премьера которой состоится на 81-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом повторно выступит Джон Уоттс («Человек-паук»). Вернутся ли к своим ролям Джордж Клуни и Брэд Питт, неизвестно.
Сюжет оригинального фильма рассказывает о двух криминальных авторитетах, которые обнаруживают, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания. Теперь, чтобы получить награду, они вынуждены работать вместе.
Также в актерский состав ленты вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан и другие. Ранее Джордж Клуни и Брэд Питт снимались в трилогии «Друзей Оушена» Стивена Содерберга и в комедии «Сжечь после прочтения» братьев Коэн.