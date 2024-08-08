Жители Орска спасли мужчину, которого унесло сильным течением

Сегодня в 12:28
Река Урал. Фото: администрация города Орска/VK

Двое жителей Орска спасли мужчину, которого унесло сильным течением в реке Урал. Кадры от очевидцев опубликовало издание Orsk.ru.

На них видно, как пловец не справляется с потоком воды, но через некоторое время к нему подплывают люди на надувной лодке и поднимают его на борт. Орчане, спасшие мужчину, — Сергей Маслаков и Анатолий Никифоров — не знакомы друг с другом.

Родственница Никифорова рассказала «Афише Daily», как все произошло. По ее словам, Анатолий увидел тонущего человека, когда проходил мимо, и решил для спасения использовать надувную лодку на берегу. Когда хозяин увидел, что его плавсредство угоняют, то сперва возмутился, а затем, узнав о намерении угонщика, присоединился к спасению пловца.

В середине июля МЧС сообщало, что за полтора летних месяца в российских водоемах погибли 1314 человек, среди которых 215 детей. Это значительно превышает прошлогодние показатели. В МЧС называли основные причины трагедии: купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра и пьяные заплывы.

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