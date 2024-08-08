YouTube перестал открываться у части россиян

Сегодня в 11:28
Фото: Szabo Viktor/Unsplash

У части россиян полностью перестал работать YouTube. Это следует из данных Downdetector. На сервисе «Сбой.рф» зафиксировано более 5000 жалоб.

Сайт и приложение не открываются. После продолжительной загрузки на экране появляется уведомление об отсутствии подключения к интернету.

Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы (20%) и Петербурга (8%). Следом идут Краснодарский край — 5%, Свердловская Область — 5%, Башкортостан — 4%, Московская область — 4%, Новосибирская область — 3%, далее другие регионы.

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В середине июля «Ростелеком» объявил о начале замедления YouTube. Оператор объяснил это проблемами с оборудованием Google.

В то же время депутат Хинштейн писал, что «„деградация“ YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса». Он также обещал, что к 29 июля скорость загрузки видеохостинга упадет на 40%, а к 5 августа — на 70%.

1 августа жители России массово жаловались на проблемы с доступом к видеохостингу. Видео зависали на черном экране или бесконечно загружались, в некоторых случаях не удавалось открыть сайт. По данным «Сбой.рф», число сообщений о сбоях в этот день выросло в три раза по сравнению с 31 июля, а их общее число превысило 13 тыс.

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