RTVI: В России отменили турниры по League of Legends из‑за ЛГБТ*-персонажей

Федерация компьютерного спорта России отказалась от турниров по League of Legends и Valorant из‑за ЛГБТ*-персонажей в играх. Об этом президент федерации Дмитрий Смит рассказал RTVI.

По мнению Смита, компания-разработчик Riot Games «проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ-направлений», что «противоречит российским законам».

Источник издания, близкий к принятию решений, заявил, что Riot Games якобы специально вводят персонажей «поинтереснее», а затем объявляют, что они негетеросексуалы, чтобы игроки приняли их ориентацию.

«Что делают Riot Games? Они вводят персонажей, которые чуть-чуть поинтереснее. Ими начинают фанатеть большое количество людей. А потом говорят: а вы знаете, что этот персонаж лесбиянка? А вот этот брутальный мужчина на самом деле гей? Что, вы их любить перестанете, играть перестанете после этого? Нет, не перестанете. Таким образом нас вынуждают принимать то, что противоречит российскому законодательству», — заявил собеседник.

По его словам, соревнования по LOL решили не проводить в России, чтобы «не подвергать наших спортсменов лишнему искушению».

В 2022 года Riot Games сказали, что будут добавлять ЛГБТ-персонажей, чтобы сделать игры более гостеприимным и инклюзивным местом.