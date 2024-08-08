Бывший руководитель Yeezy Майло Яннопулос обвинил знаменитого в США стоматолога Томаса Коннелли в том, что он подсадил Канье Уэста (Йе) на веселящий газ (закись азотаЗакись азота используется для седации во время стоматологических манипуляций. ЗАКС не обезболивает, а расслабляет пациента, позволяет ему успокоиться и избавиться от неконтролируемых эмоций. ), пока работал с ним с 2022 по начало 2024 года. Яннопулос опубликовал в X письменные показания под присягой, в которых рассказал о своих претензиях.
«Есть причина, по которой Йе больше не способен успешно выпускать музыку или одежду. На самом деле причин несколько. Но самая серьезная и самая последняя — это его дантист Томас Коннелли.
Коннелли подсадил Йе на закись азота — веселящий газ. Я считаю, что Коннелли стремился ослабить умственные способности Йе, чтобы Коннелли и его деловые партнеры могли получить от него миллионы долларов», — заявил экс-руководитель Yeezy.
В январе 2024-го Коннелли установил рэперу титаново-алмазную накладку на зубы за 850 тыс. долларов. По словам Яннопулоса, через три месяца после этого сотрудники Yeezy стали беспокоиться о зависимости Йе от закиси азота и открыто говорить об этом. Как он утверждает, сам Уэст постоянно упоминал об этом на встречах и использовал ингалятор почти постоянно.
Яннопулос отметил, что младший сотрудник компании даже якобы сфотографировал, как Коннелли доставлял четыре больших баллона с закисью азота в квартиру Бьянки Цензори. Пятеро других работников Yeezy также подтвердили это Яннопулосу.
Экс-руководитель Yeezy утверждает, что Коннелли погрузил Йе в «постоянную анестезию» без явной медицинской необходимости. За это он получал от рэпера чеки на тысячи долларов каждый месяц. По словам Яннопулоса, Коннелли настолько вовлекся в дела Уэста, что переехал в дом рэпера.
«Томас Коннелли — опасный хищник, который охотится на афроамериканских знаменитостей, в рот которым он кладет фальшивые бриллианты, как, я подозреваю, он поступил с Lil Yachty. Его необходимо остановить. У меня есть доказательства, что Коннелли берет деньги с рэперов и главарей картелей за натуральные камни, но вместо этого кладет им в рот гораздо более дешевые бриллианты, выращенные в лаборатории. Учитывая, что в списке его клиентов, как говорят, есть международные наркоторговцы, Коннелли потеряет гораздо больше, чем свое имя», — добавил Яннопулос.
В июне этого года личный ассистент рэпера Эрик Цуй рассказал фанатским группам, что медицинские снимки мозга Йе показали необратимые повреждения из‑за использования закиси азота. Яннопулос уточнил, что не видел этих снимков.
«Коннелли, возможно, нанес непоправимый вред разуму самого талантливого из ныне живущих музыкантов в мире и, возможно, самого коммерчески успешного из ныне живущих дизайнеров», — отметил он.
Яннопулос заявил, что подал заявление на дантиста вместе с шестью другими друзьями, коллегами и членами семьи Уэста в офис генерального прокурора Калифорнии и ФБР 4 августа. По словам экс-главы Yeezy, он «раскрыл мошенничество и вмешался» в начале этого года, после чего Йе уволил его. Яннопулос сказал, что для этого рэпер придумал фальшивую причину для его отставки, связанную с порно-студией.
«Мы категорически отрицаем все ложные обвинения, выдвинутые Майло Яннопулосом в его заявлении. Яннопулос, который признался в том же заявлении, что мотивирован личными обидами, представил нарратив, который не только фактически неверен, но и намеренно вводит в заблуждение. Доктор Коннелли никогда не участвовал в каких‑либо безрассудных, неэтичных или незаконных действиях и никогда не подвергал опасности здоровье своих пациентов», — заявил адвокат Коннели.