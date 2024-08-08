Бывший руководитель Yeezy Майло Яннопулос обвинил знаменитого в США стоматолога Томаса Коннелли в том, что он подсадил Канье Уэста (Йе) на веселящий газ (закись азотаЗакись азота используется для седации во время стоматологических манипуляций. ЗАКС не обезболивает, а расслабляет пациента, позволяет ему успокоиться и избавиться от неконтролируемых эмоций. ), пока работал с ним с 2022 по начало 2024 года. Яннопулос опубликовал в X письменные показания под присягой, в которых рассказал о своих претензиях.

«Есть причина, по которой Йе больше не способен успешно выпускать музыку или одежду. На самом деле причин несколько. Но самая серьезная и самая последняя — это его дантист Томас Коннелли.

Коннелли подсадил Йе на закись азота — веселящий газ. Я считаю, что Коннелли стремился ослабить умственные способности Йе, чтобы Коннелли и его деловые партнеры могли получить от него миллионы долларов », — заявил экс-руководитель Yeezy.

В январе 2024-го Коннелли установил рэперу титаново-алмазную накладку на зубы за 850 тыс. долларов. По словам Яннопулоса, через три месяца после этого сотрудники Yeezy стали беспокоиться о зависимости Йе от закиси азота и открыто говорить об этом. Как он утверждает, сам Уэст постоянно упоминал об этом на встречах и использовал ингалятор почти постоянно.

Яннопулос отметил, что младший сотрудник компании даже якобы сфотографировал, как Коннелли доставлял четыре больших баллона с закисью азота в квартиру Бьянки Цензори . Пятеро других работников Yeezy также подтвердили это Яннопулосу.

Экс-руководитель Yeezy утверждает, что Коннелли погрузил Йе в «постоянную анестезию» без явной медицинской необходимости . За это он получал от рэпера чеки на тысячи долларов каждый месяц. По словам Яннопулоса, Коннелли настолько вовлекся в дела Уэста, что переехал в дом рэпера .

«Томас Коннелли — опасный хищник, который охотится на афроамериканских знаменитостей, в рот которым он кладет фальшивые бриллианты, как, я подозреваю, он поступил с Lil Yachty. Его необходимо остановить. У меня есть доказательства, что Коннелли берет деньги с рэперов и главарей картелей за натуральные камни, но вместо этого кладет им в рот гораздо более дешевые бриллианты , выращенные в лаборатории. Учитывая, что в списке его клиентов, как говорят, есть международные наркоторговцы, Коннелли потеряет гораздо больше, чем свое имя», — добавил Яннопулос.

Дантист Томас Коннелли © @connellydds

В июне этого года личный ассистент рэпера Эрик Цуй рассказал фанатским группам, что медицинские снимки мозга Йе показали необратимые повреждения из‑за использования закиси азота . Яннопулос уточнил, что не видел этих снимков .

«Коннелли, возможно, нанес непоправимый вред разуму самого талантливого из ныне живущих музыкантов в мире и, возможно, самого коммерчески успешного из ныне живущих дизайнеров», — отметил он.

Яннопулос заявил, что подал заявление на дантиста вместе с шестью другими друзьями, коллегами и членами семьи Уэста в офис генерального прокурора Калифорнии и ФБР 4 августа. По словам экс-главы Yeezy, он «раскрыл мошенничество и вмешался» в начале этого года, после чего Йе уволил его. Яннопулос сказал, что для этого рэпер придумал фальшивую причину для его отставки, связанную с порно-студией.