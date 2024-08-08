«Я песни писать хочу»: вышел трейлер байопика группы «Руки Вверх»

Сегодня в 09:47
Фото: Централ Партнершип

Вышел первый трейлер фильма про группу «Руки Вверх». Биографическая лента о коллективе Сергея Жукова выйдет в кинотеатрах 10 октября.

Сюжет расскажет историю жизни Жукова и становления группы. Фильм охватит всю жизнь певца, начиная от детства в Димитровграде и заканчивая сегодняшним днем.

Жукова в детстве сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров, а в наши — сам музыкант. Еще в фильме снялся один из основателей группы Алексей Потехин. В молодости его сыграл Илья Русь.

В актерский состав также вошли Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артём Осипов, Фёдор Лавров, Михаил Полицеймако и другие. Сценарий написали Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»).

А в качестве режиссера выступил Аскар Узабаев, снявший драму «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды».

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