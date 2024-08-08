В Вене отменили концерты Тейлор Свифт из‑за угрозы теракта

В Вене отменили тур Тейлор Свифт из‑за угрозы теракта. Концерты должны были состояться 8,9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель», сообщает ORF.

«В связи с подтверждением властей о планируемом теракте на стадионе „Эрнст Хаппель“ у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности», — говорится в заявлении «Эрнст Хаппель».

Организаторы концерта пообещали вернуть все билеты автоматически в течение 10 рабочих дней. Кроме концертов Свифт, в Вене были отменены все массовые мероприятия.

Отмене предшествовала масштабная полицейская операция в городе Терниц в Нижней Австрии. В результате нее был арестован 19-летний мужчина, который, по словам директора службы общественной безопасности МВД Австрии Франца Руфа, недавно «присягнул на верность» ИГИЛ*.

У задержанного конфисковали «химические вещества» для дальнейшего исследования. По предварительным данным, в центре планов его нападения были концерты Свифт.

Еще власти сообщили о задержании второго подозреваемого в подготовке к терактам в Вене. Однако о нем никаких подробностей не рассказали.