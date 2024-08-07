Вышел тизер сериала «Американская история спорта» Райана Мерфи

На ютуб-канале FX Networks опубликовали тизер сериала «Американская история спорта» — нового проекта знаменитого телепродюсера Райана Мерфи, известного по проектам «Американская история ужасов», «Поза» и «Голливуд».

Шоу выйдет 17 сентября на телеканале FX и стриминговом сервисе Hulu. Оно расскажет историю звезды американского футбола Аарона Эрнандеса, превратившегося из почитаемого в США спортсмена в преступника.

В начале 2010-х годов Эрнандес был одним из самых ярких игроков НФЛ. Он зарабатывал миллионы долларов и, хотя имел проблемы с дисциплиной и наркотиками, пользовался успехом.

Карьера молодого футболиста, казалось, была в расцвете, но оборвалась внезапно. Причиной стали психические проблемы спортсмена. Из‑за тяжелой болезни мозга он не мог контролировать вспышки ярости и страдал от паранойи.

В 2013 году Эрнандес убил своего знакомого Одина Ллойда, родственника его невесты. Полиция так и не смогла установить причину размолвки между мужчинами, которая привела к трагедии.