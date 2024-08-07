Том Фелтон и Патрисия Аркетт снимутся в хорроре «Они убьют тебя»

Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон и обладательница премии «Оскар» Патрисия Аркетт («Отрочество», «Эд Вуд», «Разделение») снимутся в хорроре «Они убьют тебя». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину разработает компания Nocrutna Pictures, созданная телесетью Skydance, а также Энди и Барбарой Мускетти. В ее создании и дистрибуции поучаствует New Line. Режиссером проекта станет Кирилл Соколов («Папа, сдохни», «Оторви и выбрось»).

Он поставит триллер, искусно сочетающийся с черным юмором. В его центре окажется женщина, которая откликается на объявление о поиске домработницы для таинственного высотного здания в Нью-Йорке.

Девушка, роль которой исполнит Зази Битц («Джокер», «Дэдпул 2», «Черное зеркало»), невольно вступит в сообщество, в котором на протяжение многих лет исчезают люди. Коммьюнити, как выяснится, может находиться во власти сатанинского культа.

Съемки фильма начнутся в середине сентября. По словам создателей, «Они убьют тебя» будет похож по тональности на такие хиты как «Я иду искать» и «Рейд». Аркетт сыграет роль главы кооператива, а Фелтон предстанет в образе члена культа.