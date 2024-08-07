В Японии разработали охлаждающую краску для автомобилей

Сегодня в 01:38
Кадр: Nissan/YouTube

Японская компания Nissan разработала краску для автомобилей, которая способствует охлаждению кузова машины в жаркую погоду. Об этом сообщил портал Jalopnik.

Краску придумали при содействии компании Radi-Cool. Она содержит «синтетические композитные материалы, структура которых обладает свойствами, обычно не встречающимися в природе», заявили создатели инновации.

В СМИ отметили, что краска, вероятно, отражает инфракрасные лучи вместо того, чтобы поглощать их. «Это звучит как то, за что греческий бог обвинил бы в высокомерии», — пошутили журналисты издания.

По словам представителей Nissan, их новая разработка позволяет снижать температуру автомобиля снаружи почти на 22 градуса по Фаренгейту и на 9 градусов внутри. У охлаждающей краски есть, впрочем, недостаток: ее покрытие в шесть раз толще привычного.

Пока краска существует только в виде прототипа. Сколько она будет стоить, когда выйдет на рынок, неясно. По словам журналистов, разработка больше подойдет для окраски фургонов, грузовиков и машин скорой помощи, чем частных легковушек.

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