В Москве появится памятник «Тетрису»

Сегодня в 00:51

В Москве установят памятник «Тетрису». Он станет первым в стране монументом, посвященным видеоигре, сообщил RB.ru.

Где появится памятник, еще неизвестно. Его концепцию разработают участники конкурса «Фабрика дизайна 3.0». Они представят до 19 августа варианты внешнего облика монумента, из них выберут победителя.

Проекты будут оценивать президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, вице-президент Сергей Смирнов, завкафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСиС Алексей Карфидов и основатель студии промышленного дизайна «Арт-Ап» Алексей Кутяев.

«Вклад, который внес „Тетрис“ в видеоигровую индустрию, сложно переоценить. Это самая скачиваемая и самая известная видеоигра — головоломка в мире. Эта игра помогает не только развлекаться, но даже лечить посттравматический синдром», — сказал глава РВИ Василий Овчинников.

В данный момент памятники видеоиграм существуют в Техасе, Калифорнии и японской Осаке. В последнем городе установили монумент Сонику.