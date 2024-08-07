В Иванове собрали самую высокую в мире когтеточку

В Иванове в преддверии Дня кошек собрали когтеточку высотой 12 метров 77 сантиметров — она выше когтеточки, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса.

В компании по производству зоотоваров Rich Breed, которая осуществила этот проект, сказали, что на сборку когтеточки ушло три недели. Конструкция весом 5,5 тонн состоит из 363 более маленьких когтеточек, размер ее основания — 5,6 на 5,6 метров.

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Местная телекомпания «Барс» сообщила, что сборку рекордной когтеточки хотели совместить с выставкой кошек, но ее размеры не позволили установить ее в помещении. В итоге конструкцию установили на производственной территории.

Владелец компании Александр Буров отметил, что после разбора башни, составляющие ее когтеточки будут продавать по отдельности. 10% с продаж направят в приют для кошек.

Rich Breed сделала видеофиксацию когтеточки с нескольких камер и обратилась в «реестр рекордов», чтобы их достижение зафиксировали. В компании не уточнили, идет ли речь про Книгу рекордов Гиннеса или Книгу рекордов России. Ответа от реестра рекордов нужно ждать от двух до четырех дней.

В репортаже местного ТВ говорится, что пирамида прошла успешное тестирование семейством кошачьих. В качестве доказательства журналисты привели фотографию с котом по имени Север, который «с удовольствием выпустил когти» в когтеточку.