Участница Олимпиады сделала предложение парню после забега

Сегодня в 23:29
Фото: Hannah Peters / Getty Images

Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему парню сразу после олимпийского забега на 3000 метров с препятствиями. Об этом сообщил BFM RMC Sport.

Девушка не сумела подняться на пьедестал, но установила рекорд Европы. После этого Фино нашла возлюбленного на трибунах и встала перед ним на колено, держа в руке значок с надписью «Любовь в Париже. Ошарашенный молодой человек согласился стать мужем Алис.

Фино призналась в интервью, что ей «не нравится делать что‑либо так же, как все», поэтому она решила проявить инициативу в своих отношениях. Со своим партнером Алис была вместе до предложения уже девять лет.

Легкоатлетка отметила, что хотела преодолеть дистанцию со временем меньше девяти минут — и ей это удалось. Результат Фино в забеге оказался 8 минут 58 секунд и 67 миллисекунд. Девять, к слову, — любимое число спортсменки.

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