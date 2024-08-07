Мужчина из Германии посетил все рестораны в мире, удостоенные трех звезд Michelin

Маттиаc Руль из Германии посетил все 145 ресторанов, которые удостоились трех звезд Michelin — высшей оценки главного в мире ресторанного гида. Об этом написал Bild.

Мужчина потратил на это достижение около 200 тысяч евро. Он рассказал, что идея посетить все лучшие заведения мира пришла ему во время пандемии коронавируса. К тому момент Руль уже был в шести десятках трехзвездочных ресторанов.

«Я оцениваю около 100 тысяч евро на еду и еще 100 тысяч евро на транспортные расходы. Посещение трехзвездочного ресторана обычно стоит от 250 до 500 евро на человека», — поделился Маттиаc.

Самый дорогой ужин обошелся немцу в 1400 евро — столько стоил поход в ресторан Ultraviolet в Шанхае. Больше всего понравились Рулю заведения Японии. «Из‑за совершенства, с которым здесь готовят и подают еду, не каждый ресторан хочет, чтобы ее фотографировали», — отметил он.