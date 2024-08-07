В США собака устроила пожар, пожевав пауэрбанк

В американском городе Талса собака устроила пожар, пожевав пауэрбанк для зарядки смартфонов. Об этом написал CBS7.
Пес повредил литий-ионный аккумулятор. Это привело к замыканию в устройстве. На запись видеокамер попал момент, когда пауэрбанк начинает искрить. В этот момент собака отпрыгивает от девайса.
По словам пожарных, возгорание привело к крупному пожару, который серьезно повредил дом. К счастью, никто в ходе пожара не пострадал.
На момент инцидента в доме находились только животные: виновный в возгорании пес, еще одна собака и кошка. Все питомцы благополучно покинули зону горения через проем в двери.