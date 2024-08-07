В США собака устроила пожар, пожевав пауэрбанк

Сегодня в 21:46

В американском городе Талса собака устроила пожар, пожевав пауэрбанк для зарядки смартфонов. Об этом написал CBS7.

Пес повредил литий-ионный аккумулятор. Это привело к замыканию в устройстве. На запись видеокамер попал момент, когда пауэрбанк начинает искрить. В этот момент собака отпрыгивает от девайса.

По словам пожарных, возгорание привело к крупному пожару, который серьезно повредил дом. К счастью, никто в ходе пожара не пострадал.

На момент инцидента в доме находились только животные: виновный в возгорании пес, еще одна собака и кошка. Все питомцы благополучно покинули зону горения через проем в двери.

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