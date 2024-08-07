В России за госизмену впервые осудили трансперсону

В России впервые по делу о государственной измене вынесли приговор трансгендерной персоне. Об этом в заметке для «Московского комсомольца» сообщила журналистка, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

Она не уточнила срок приговора и подробностей дела. Согласно Меркачевой, речь о «26-летнем молодом человеке, который позиционировал себя как девушка и при этом даже сделал, по некоторым данным, попытки провести операцию по смене пола», то есть речь о трансгендерной женщине.

Журналистка отметила, что осужденную сперва хотели поместить в мужскую камеру, потому что по документам она мужчина. Обвиняемая сказала, что ей лучше было бы содержаться среди женщин. Администрация СИЗО «Лефортово» в итоге решила содержать ее в одиночной камере, поскольку, по словам издания, психологическое состояние подсудимой «было достаточно нестабильным».

После приговора трансгендерную персону отправили в мужскую колонию, хотя она просила оставить ее в московском СИЗО или направить в женскую колонию. «МК» предполагает, что в колонии она будет содержаться отдельно.

Меркачева уточняет, что трансперсону задержали летом 2023 года по подозрению в финансовой поддержке ВСУ и госизмене. В июле 2023 года в ФСБ заявили о задержании по таким же обвинениям «активиста ЛГБТ-движения, ранее изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину», то есть о задержании трансгендерного мужчины. Идет ли речь об одном и том же человеке, неясно.

В ФСБ утверждали, что задержанный — волонтер «ОВД-Инфо»* и «администратор антироссийского информационного ресурса». Пресс-секретарь «ОВД-инфо» Дмитрий Анисимов сказал «Афише Daily», что им неизвестно, как ФСБ установили, что это их волонтер. В правозащитной организации также не знают подробностей приговора и идет ли речь об одном и том же человеке.