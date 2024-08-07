Холзи призналась, что перенесла выкидыш прямо во время концерта

Американская певица Холзи рассказала в подкасте She MD, что пережила выкидыш в возрасте 20 лет. Он случился, по словам артистки, прямо во время концерта.

Холзи поделилась, что ей пришлось продолжить выступление, несмотря на случившееся. «На концерте были корпоративный партнер, крупный медиа-партнер, но, что самое главное для меня, — там была тысяча детей, которые ждали весь день, чтобы попасть на это шоу и увидеть меня», — пояснила певица.

Артистка провела полноценное шоу для зрителей, которое длилось около 45 минут. Все это время на Холзи был подгузник для взрослых. После концерта певицу «стошнило на парковке».

«Мне было плохо всю ночь. <…> Я помню, как думала про себя: „Мне 20 лет. Я должна быть в состоянии выносить ребенка“», — вспомнила она.

Холзи добавила, что в 20 лет «не хотела быть беременной, так как было слишком занята своей карьерой». Поэтому, как объяснила певицы, у нее «было чувство облегчения, но вместе с ним — чувства смущения, вины и горе».

Холзи ранее признавалась, что в возрасте до 24 лет перенесла три выкидыша. В 2021 году артистка наконец смогла выносить ребенка — у нее родился сын. После этого певица серьезно заболела. Холзи диагностировали системную красную волчанку и редкое лимфопролиферативное заболевание.