Бэнкси представил третью работу в Лондоне за неделю

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Уличный художник Бэнкси показал уже третью за неделю новую работу в Лондоне. Об этом написал The Guardian.

Изображение трех обезьян появилось на мосту над улицей Брик-Лэйн. Новую серию работ художника уже окрестили «лондонским зоопарком». Ранее Бэнкси представил граффити с козлом и еще одно — с двумя силуэтами слонов.

Артист опубликовал фото рисунков в своем инстаграме*. Никаких комментариев к ним художник не оставил, дав возможность поклонникам гадать, что могут означать граффити.

Фанаты Бэнкси предположили, что последние работы отражают отношение автора к участникам ультраправых движений, устроивших недавно беспорядки в Англии. Художник, как считают люди, сравнивает вандалов с дикими животными.

Обезьяны часто появляются в сюжетах Бэнкси. Художник ранее изобразил королеву Великобритании Елизавету II с лицом шимпанзе — работа была выполнена к золотому юбилею монарха. Кроме того, на публике Бэнкси несколько раз появлялся в маске обезьяны.