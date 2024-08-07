В Екатеринбурге перенесли концерт Глеба Самойлова, на который пожаловались Z-активисты

В Екатеринбурге перенесли концерт основателя группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Об этом говорится в группе музыканта «ВКонтакте».

Выступление, которое должно было состояться 9 августа в екатеринбургском клубе «Фабрика», теперь намечено на 4 января 2025 года. Билеты на сайте пока доступны для покупки.

Представители музыканта сказали, что концерт перенесен по «независящим от группы и организатора причинам». Что именно это за причины, они не уточнили.

Накануне с требованием запретить концерт Самойлова в МВД обратились активисты праворадикальной «Русской общины» в Екатеринбурге. Артиста они назвали «заукраинцем», заявив, что он «неоднократно высказывался в поддержку Украины, осуждал СВО», а некоторые его композиции пропагандируют наркотики.

Глеб Самойлов открыто не выступал против военной операции, но в 2014 году, после событий на Майдане, записал песню в поддержку Украины. Его старший брат и сооснователь «Агаты Кристи» Вадим Самойлов поддерживает СВО и выступает на Донбассе.