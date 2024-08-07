В США мужчина арендовал билборд, чтобы найти любовь. Его позвали на свидание сотни девушек

28-летний Дэвид Клайн из Западной Филадельфии арендовал билборд, чтобы найти девушку. Мужчина разместил на нем информацию о себе, после чего ему поступили сотни предложений о свиданиях, написал The Philadelphia Inquirer.

Дэвидом заинтересовались девушки не только из США, но и иностранки. Встретиться парню предложили жительницы Германии, Австралии, Индонезии и Ганы. Число подписчиков Клайна в инстаграме* выросло до 6000.

«Я уже несколько раз думал о том, чтобы убрать билборд, потому что он слишком популярен, чтобы я мог с этим справиться. Я действительно не ожидал такой реакции и поддержки, это безумие», — признался американец.

Клайн отметил, что не рассчитывал всерьез встретить любовь с помощью рекламного щита. Мужчина скорее хотел «заставить людей улыбаться», ради этого он и решился на «огромную трату денег».

Сперва парень хотел просто разместить на билборде свою фотографию с подписью «Привет, я Дэйв». Но затем решил сделать его своим дейтинг-инструментом. «Это привлекательно и немного менее самовлюбленно», — подумал Дэвид.

В результате Клайн сообщил на щите, что он умеет готовить, имеет хобби и живет с кошкой по имени Пич. На свидание Дэвид готов пойти с девушками в возрасте от 20 до 30 лет с левыми политическими взглядами, которые окажутся не «чрезмерно злыми» и будут иметь чувство юмора.