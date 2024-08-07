В кинотеатрах США показали фильм из мемных видео с котами

В американский прокат вышел фильм, полностью созданный из мемных видео с котами. Хронометраж ленты составил 73 минуты, сообщает Variety.

Проект под названием Cat Video Fest охватил более сотни кинотеатров в США и еще пару в Канаде. На показах 3 и 4 августа удалось собрать 280 тыс. долларов, из которых 30 тыс. направят в местные приюты для животных и благотворительные организации. Кассовый успех привел к тому, что почти половина кинотеатров-партнеров оставили фильм в расписании показов.

Автор проекта Уилл Брейден просмотрел 15 тыс. видео с котиками, чтобы выбрать лучшие из них. На отбор, монтаж и общение с авторами режиссер потратил четыре месяца.

Журналист Variety, побывавший на одном из показов, сказал, что фильм «напоминает ленту новостей со страницы вашей бабушки в фейсбуке*». В картину включены самые разнообразные ролики, не объединенные каким‑то общим повествованием.

Брейден устраивает в кинотеатрах Cat Video Fest последние несколько лет. Сборы этого года уже более чем в два раза превзошли кассу прошлого.

Режиссер рассказал Variety, что ранее снял серию короткометражек про «депрессивного» кота из Франции. Автор отметил, что не планировал заниматься подобными фильмами, но, когда учился в школе, был уверен, что станет «следующим Мартином Скорсезе».