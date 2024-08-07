Скончалась южно-африканская актриса Конни Чиуме, сыгравшая в «Черной Пантере»

Конни Чиуме, южноафриканская актриса, снявшаяся в фильме Marvel «Черная пантера», умерла в возрасте 72 лет, сообщил Би-би-си со ссылкой на ее семью.

Чиуме умерла в больнице Йоханнесбурга. «Наша семья с прискорбием сообщает о кончине всемирно известной актрисы Конни Чиуме, удостоенной множества наград», — говорится в заявлении.

Первая ее роль состоялась в 1989 году в популярном южноафриканском телесериале «Inkom' Edla Yodwa». С того момента она появилась во множестве шоу, включая «Город ритма», «Зону 14» и недавнюю «Гомору».

В фильме «Черная пантера» 2018 года Чиуме сыграла роль Зававари — члена совета племени Ваканда. В сиквеле «Черная пантера» 2022 года: Ваканда навсегда» она заменила Зури (Фореста Уитакера) на посту старейшины Ваканды.

Она также получила широкую известность благодаря своему появлению в диснеевском музыкальном фильме Бейонсе по мотивам «Короля Льва», в котором она сыграла мать Симбы, Сараби. Ее последняя роль состоялась в фильме «Сердце охотника», вышедшем в начале этого года, а в феврале она также появилась в телесериале «Скоро наступит ночь».