Скончалась южно-африканская актриса Конни Чиуме, сыгравшая в «Черной Пантере»

Конни Чиуме, южноафриканская актриса, снявшаяся в фильме Marvel «Черная пантера», умерла в возрасте 72 лет, сообщил Би-би-си со ссылкой на ее семью.
Чиуме умерла в больнице Йоханнесбурга. «Наша семья с прискорбием сообщает о кончине всемирно известной актрисы Конни Чиуме, удостоенной множества наград», — говорится в заявлении.
Первая ее роль состоялась в 1989 году в популярном южноафриканском телесериале «Inkom' Edla Yodwa». С того момента она появилась во множестве шоу, включая «Город ритма», «Зону 14» и недавнюю «Гомору».
В фильме «Черная пантера» 2018 года Чиуме сыграла роль Зававари — члена совета племени Ваканда. В сиквеле «Черная пантера» 2022 года: Ваканда навсегда» она заменила Зури (Фореста Уитакера) на посту старейшины Ваканды.
Она также получила широкую известность благодаря своему появлению в диснеевском музыкальном фильме Бейонсе по мотивам «Короля Льва», в котором она сыграла мать Симбы, Сараби. Ее последняя роль состоялась в фильме «Сердце охотника», вышедшем в начале этого года, а в феврале она также появилась в телесериале «Скоро наступит ночь».
Чиуме получила несколько наград, в том числе премию NTVA Avanti Award в номинации «Лучшая актриса драматического сериала» за роль в «Городе душ» в 2000 году. Позже, в 2009 году, она удостоилась Южноафриканской премии в области кино и телевидения (SAFTA) как лучшая драматическая актриса второго плана за роль Стеллы Молои в семейной драме «Зона 14».