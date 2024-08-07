Жену британского чиновника арестовали за призыв сжигать отели с мигрантами

Жену члена совета Западного Нортгемптоншира задержали по обвинению в разжигании расовой ненависти после того, как она призвала поджигать отели, в которых живут беженцы, передает Independent.

«Массовая депортация немедленно, поджигайте все эти гребаные отели с этими ублюдками, мне все равно… Если это делает меня расистком, пусть будет так», — написала 41-летняя Люси Коннолли на своей странице в соцсети X об искателях убежища.

Несколько человек пожаловались на нее в полицию, несмотря на то, что женщина вскоре удалила твит и извинилась, заявив, что действовала на основании «ложной и вредоносной» информации.

Муж Люси Рэймонд Коннолли отметил, что его жена написала глупый спонтанный пост, находясь в состоянии фрустрации, но самом деле она совсем не расистка. Чиновник отметил, что его жена заботится о детях из Бангладеш и Сомали, как о собственных.

Твит Конноли появилась спустя несколько часов спустя убийства трех школьниц в танцевальной студии в Саутпорте. После этого в соцсетях появилось множество дезинформации от ультраправых групп, которые привели к беспорядкам на городе и атакам на убежища мигрантов.