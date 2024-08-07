Посмотрите первый тизер сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»

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Стриминговый сервис Apple TV+ представил первый тизер мини-сериала «Все совпадения случайны» от Альфонсо Куарона — создателя фильмов «Дитя человеческое», «Гравитация» и «Рома». Премьера состоится 11 октября.

В центре сюжета — известная журналистка Кэтрин Рейвенскрофт, создавшая свою репутацию на разоблачении чужих проступков и прегрешений. Получив роман от неизвестного автора, она с ужасом понимает, что теперь стала главной героиней истории, раскрывающей ее самые темные секреты.

Пытаясь раскрыть истинную личность писателя, Кэтрин вынуждена столкнуться со своим прошлым, прежде чем оно разрушит ее жизнь и отношения с мужем Робертом и их сыном Николасом.

Главную роль в проекте исполнила Кейт Бланшетт, известная по трилогии «Властелин Колец», фильмам «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Тор: Рагнарек» и «Вавилон».