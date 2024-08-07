Верховный суд Бурятии запретил убийство невостребованных животных

Верховный суд Бурятии признал недействительным один из пунктов регионального закона об обращении с бездомными животными, который предусматривает умерщвление, если им не нашли новых хозяев за 30 дней пребывания в пунктах временного содержания. Об этом говорится на сайте суда.

При этом суд отказался признавать недействительными другие пункты регионального закона. Таким образом, в Бурятии все еще разрешено убивать животных, которых сочли агрессивными или переносчиками заразной болезни.

Решение суда не вступило в силу, его могут обжаловать в течение месяца.

В конце июля 2023 года Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь, если региональные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они смогут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.

В ноябре того же года Народный хурал Бурятии принял закон, который позволяет убивать бездомных животных, если им за месяц не нашли хозяев. В пояснительной записке умерщвление называется «более гуманным методом обращения с безнадзорными животными», чем оставление их на улице.

Законы, разрешающие убивать бездомных животных, приняли и другие регионы. Это вызвало широкую критику зоозащитников и общественности.

В Бурятии зоозащитная организация и группа граждан обратились в Верховный суд региона и потребовали признать недействительными положения регионального закона. Тот в свою очередь обратился в Конституционный суд.