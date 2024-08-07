В Дагестане шахматистка облила доску соперницы ртутью

На чемпионате Дагестана по шахматам произошел скандал. Одна из участниц облила доску конкурентки ртутью. Об инциденте написал телеграм-канал Baza.

Происшествие случилось 2 августа в Доме шахмат в Махачкале. За 20 минут до начала соревнований чемпионка Северо-Кавказского федерального округа Амина Абакарова зашла в зал, подошла к одному из столов, налила на него непонятную жидкость и растерла фигурой по поверхности.

После начала состязаний именно за этим столом стало плохо шахматистке Уймаганат Османовой. У 30-летней спортсменки закружилась голова, ей пришлось вызвать скорую помощь.

Ее действия попали на запись камеры видеонаблюдения. По информации Mash, перед попыткой отравления 40-летняя Абакарова поинтересовалась у организаторов, идет ли съемка в зале.

Сообщается, что Абакарову задержали в тот же вечер, но отпустили. Полиция проводит проверку по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как уточняет Mash, между конкурентками произошел конфликт: Абакарова обвинила соперницу в записи ее игры на предыдущем турнире и краже тактики.

«Спорт-Экспресс» уточняет, что год назад Абакарова опередила 29 шахматисток и одержала победу на чемпионате СКФО по шахматам в Пятигорске. Она также тренирует в шахматной школе имени Карпова и преподает в махачкалинском лицее.

Исполнительный директор Федерации шахмат Александр Ткачев подтвердил, что Османовой стало плохо из‑за отравления ртутью, но сейчас с ней все в порядке.

«Мы все информацию черпаем из одного источника. Но, к сожалению, факт имел место. Вещество? Это была ртуть. В первую очередь я желаю здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшей. Уверен, что все будет хорошо и она в ближайшее время вернется за шахматную доску. К счастью, с Османовой все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает», — отметил представитель федерации.

Он добавил, что Абакарову могут пожизненно дисквалифицировать и не допустить на соревнования под эгидой организации.