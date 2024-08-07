Из Курской области из‑за боев эвакуируют жителей. Массовые мероприятия отменены

Сегодня в 15:42
Фото: Алексей Смирнов/Telegram

Из зоны боевых действий в Курской области автобусами и на личном транспорте выехали несколько тысяч человек, заявил губернатор Алексей Смирнов. В регионе отменены все массовые мероприятия.

За ночь в области развернуты новые пункты временного размещения на 2500 мест, где работают психологи, отметил чиновник. На помощь пострадавшим выехали медики из Москвы и Петербурга, добавил он.

С утра 6 августа на границе Курской области с Украиной идут бои. В Минобороны заявили о попытке прорыва границы более чем 300 диверсантами с танками и бронемашинами. Они атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, отметили в министерстве.

К вечеру того же дня в ведомстве сообщили об отступлении украинских сил с территории РФ, но позже отредактировали пост. Губернатор Смирнов в то же время сказал, что обстановка остается напряженной.

Известно о гибели пяти мирных жителей Курской области из‑за боевых действий: водителя микроавтобуса в Рыльском районе, водителя автомобиля в селе Комаровка, жительницы Суджи, водителя и фельдшера, находившихся в автомобиле скорой помощи.

В Минздраве утром утром 7 августа сообщили о 24 пострадавших, среди которых шестеро детей. Госпитализированы 13, включая троих детей, один человек находится в тяжелом состоянии.

В местных пабликах десятки сообщений с просьбой помочь вывезти родных. Накануне в администрации Суджанского района говорили, что обстрелы мешают эвакуации.

Владимир Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией. По его словам, Украина «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам». Путин отметил, что дал «поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области».

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