NUUM рассказал о двукратном приросте авторов контента

Видеоплатформа NUUM отметила массовый приток авторов. За последние две недели количество загружаемых видео увеличилось в 2,2 раза по сравнению со средним показателем за месяц.

По словам представителей сервиса, за этот период пользователи загрузили более 200 тыс. видео в разных категориях.

Чаще всего авторы загружали контент в разделы «Игры» (13%), «Музыка» (9%), «Юмор» (7%), «Животные» (6%) и «Видеоблоги» (5%). Самыми просматриваемыми категориями за две недели стали «Юмор» (15%), «Животные» (14%), «Музыка» (8%), «Игры» (7%) и «Видеоблоги» (6%).

По мнению генерального директора NUUM Натальи Братчиковой, прирост пользователей показывает желание авторов и зрителей попробовать новые видеоплатформы.

«Приоритетной задачей для нас остается работа над улучшением продуктового функционала платформы, а также предоставление удобной системы монетизации авторского контента с небольшим порогом входа для начинающих блогеров», — добавила она.