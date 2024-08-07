Благотворительный фонд «Нужна помощь»* объявил о закрытии

Команда благотворительного фонда «Нужна помощь»* объявила о закрытии. Письмо с такой информацией получили люди, оформившие пожертвования в его пользу.

В марте Минюст признал фонд иноагентом. По словам его сотрудников, после этого они искали возможности для продолжения деятельности с новым статусом, но это оказалось практически невозможно. «Совет фонда принял решение о ликвидации организации», — сказано в письме.

Проект полностью остановит работу в августе. На момент публикации материала на сайте и в соцсетях организации информация о закрытии отсутствовала.

Фонд помощи социально незащищенным гражданам «Нужна помощь» занимался развитием некоммерческого сектора в России. Проект помогал другим фондам собирать деньги и обучал их сотрудников. В 2015 году он запустил онлайн-издание «Такие дела», освещающее социальные проблемы в РФ.