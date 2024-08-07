Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной за оскорбления в ее адрес в интервью Дудю*

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за свои слова в интервью Юрию Дудю*, в котором он назвал деятельность общественницы инфотерроризмом. Заявление вошло в очередной обзор новостей на странице Лебедева в VK.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как‑то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал он.

При этом блогер отметил, что деятельность Лиги безопасного интернета он все еще не поддерживает и намерен «продолжать бороться» с ней, а Мизулина вправе обратиться в суд, как собиралась ранее.

«Безусловно, мой язык все время сопровождал меня без костей и хорошо подвешенным, а также в сочетании с моим словарным запасом у меня в принципе есть все данные для того, чтобы получить парочку пожизненных. Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться, абсолютно полностью полагаясь на систему правосудия нашей страны», — добавил Лебедев.

Ранее глава Лиги безопасного интернета пообещала подать в суд на Лебедева и Дудя за распространение «сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета» и ее лично.

«У нее нет никакой должности. Ее Лига безопасного интернета — ***** [фигня] на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех ***** [трахать] и рассказывать, как надо себя вести. Это такой же ****** [пипец]. Государство должно с такими людьми бороться, это же инфотерроризм», — сказал дизайнер. Он добавил, что деятельность Мизулиной отпугивает людей от России.

Общественница потребовала возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей — деньги она пообещала направить семьям участников СВО.