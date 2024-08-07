Джек Блэк пообещал, что Tenacious D вернутся после перерыва

Джек Блэк высказался о будущем своей рок-группы Tenacious D, заявившей о безвременном хиатусе после скандальной шутки Кайла Гэсса о покушении на Дональда Трампа.

«Нам нужно сделать перерыв. Всем нужен перерыв. И мы вернемся», — сказал актер и музыкант Variety на премьере фильма «Бордерлендс». На вопрос, общался ли он с Гэссом после отмены тура, Блэк ответил: «Да, мы друзья. Это не изменилось. Иногда на все это требуется время… И мы вернемся, когда это будет правильно».

Блэк также продемонстрировал знаменитый магический гитарный медиатор из комедийного фильма 2006 года «Выбор судьбы». «Посмотрите, что я сегодня надел: „Медиатор судьбы“», — сказал Блэк. «Я обожаю Tenacious D. Это, наверное, моя любимая работа, если ее можно называть работой. Это мое творчество, мой ребенок», — добавил он.

В середине июля в сети разошлись кадры выступления коллектива в Сиднее, во время которого Блэк и человек в костюме робота преподнесли Гэссу праздничный торт. На видео слышно, как Блэк просит Гэсса загадать желание, на что тот под смех и аплодисменты сиднейской публики отвечает: «Не промахнись по Трампу в следующий раз».

После разразившегося скандала Блэк заявил о приостановке деятельности коллектива на неопределенный срок и отмене всех оставшихся дат их тура.

«Я был ошеломлен тем, что было сказано на шоу в воскресенье. Я никогда не потворствую разжиганию ненависти и не поощряю политическое насилие в любой форме», — написал фронтмен.