В Башкортостане отказались от соревнований по хоббихорсингу и назвали его западным веянием

В Башкортостане отменили соревнования по хоббихорсингу из‑за консервативных коневодов. Об этом первый замруководителя администрации главы региона рассказал «Подъему».

Состязания хотели провести на фестивале «Башкорт аты» («Башкирская лошадь») 15–16 августа. Мероприятие устраивают с целью сохранения и развития традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел, а также популяризации скакунов башкирской породы, так что нововведение приняли в штыки местные фермеры.

На совещании в правительстве первый замруководителя администрации республики Азат Бадранов отметил, что заезд хоббихорсеров хотели провести как «развлекательный элемент», но власти столкнулись с критикой и возмущениями коневладельцев, пишет Ufa1.

«Эта среда отличается традиционностью и консерватизмом. Включение хоббихорсинга в программу фестиваля они восприняли как проявление несерьезного отношения к сути и концепции мероприятия, его целям и задачам», — пояснил он в беседе с журналистами.

В разговоре Бадранов заметил, что «хоббихорсинг является западным веянием» и вызвал скепсис у участников.

«Многие фермеры поддерживают специальную военную операцию и сами являются участниками СВО. Поэтому присутствие хоббихорсинга в программе фестиваля вызвало скепсис у многих фермеров», — добавил чиновник.

«Большое количество конезаводчиков, занимающихся разведением башкирской породы лошадей, обратились с просьбой убрать хоббихорсинг из программы фестиваля. Поскольку мероприятие ориентировали на эту целевую аудиторию, не прислушаться к их мнению было бы неправильно», — заключил замруководителя администрации.