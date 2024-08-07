В Башкортостане отказались от соревнований по хоббихорсингу и назвали его западным веянием

В Башкортостане отменили соревнования по хоббихорсингу из‑за консервативных коневодов. Об этом первый замруководителя администрации главы региона рассказал «Подъему».
Состязания хотели провести на фестивале «Башкорт аты» («Башкирская лошадь») 15–16 августа. Мероприятие устраивают с целью сохранения и развития традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел, а также популяризации скакунов башкирской породы, так что нововведение приняли в штыки местные фермеры.
На совещании в правительстве первый замруководителя администрации республики Азат Бадранов отметил, что заезд хоббихорсеров хотели провести как «развлекательный элемент», но власти столкнулись с критикой и возмущениями коневладельцев, пишет Ufa1.
«Эта среда отличается традиционностью и консерватизмом. Включение хоббихорсинга в программу фестиваля они восприняли как проявление несерьезного отношения к сути и концепции мероприятия, его целям и задачам», — пояснил он в беседе с журналистами.
В разговоре Бадранов заметил, что «хоббихорсинг является западным веянием» и вызвал скепсис у участников.
«Многие фермеры поддерживают специальную военную операцию и сами являются участниками СВО. Поэтому присутствие хоббихорсинга в программе фестиваля вызвало скепсис у многих фермеров», — добавил чиновник.
«Большое количество конезаводчиков, занимающихся разведением башкирской породы лошадей, обратились с просьбой убрать хоббихорсинг из программы фестиваля. Поскольку мероприятие ориентировали на эту целевую аудиторию, не прислушаться к их мнению было бы неправильно», — заключил замруководителя администрации.
Хоббихорсинг — «езда» на деревянной палке с лошадиной головой — как вид спорта возник в 2000-е годы в Финляндии и набрал там большую популярность. Как и в конном спорте, участникам заездов предстоит за минимальное время перепрыгнуть ряд барьеров либо продемонстрировать умения управлять «лошадью». В России уже возникли целая федерация хоббихорсинга, которая проводит в Петербурге собственные соревнования, а также множество локальных сообществ.