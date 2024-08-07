Компания Х подала в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM) и Всемирную федерацию рекламодателей, обвинив их в «систематическом незаконном бойкоте» соцсети, передает Financial Times.

«Два года мы пробовали мир, теперь — война», — написал владелец X Илон Маск. Он порекомендовал каждой компании, которую «систематически бойкотируют рекламодатели», подать в суд.

Кроме того, экс-Twitter направил иски против отдельных членов объединений, среди которых — производители продуктов Unilever и Mars, а также американская аптечная сеть CVS Health. Генеральный директор X Линда Яккарино заявила, что от действий компаний пострадала не только соцсеть, но и ее пользователи.

«Все эти действия противоречили односторонним личным интересам рекламодателей; они имели экономический смысл только в содействии заговору, осуществляемому в уверенности, что конкурирующие рекламодатели делают то же самое», — говорится в жалобе.

Как отмечают FT, соцсеть подала иск спустя месяц после публикации отчета комитета Палаты представителей по судебной системе, согласно которому GARM и его члены сговорились бойкотировать бывший Twitter после приобретения Маском.