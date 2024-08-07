Сеченовский университет примет всех абитуриентов-олимпиадников после скандала из‑за нехватки мест

Первый МГМУ имени Сеченова примет на первый курс всех абитуриентов-олимпиадников, подавших заявления. Об этом говорится в сообщении ректора университета Петра Глыбочко, которое опубликовал «Мел».

«Сеченовский университет всегда ценил талантливых и целеустремленных ребят, которые своими победами в олимпиадах заслужили право поступить в лучшие вузы страны без вступительных испытаний. В связи с этим мы совместно с руководством Министерства науки и высшего образования РФ приняли решение зачислить всех абитуриентов-олимпиадников», — сказано в обращении.

«Сеченовский университет — альма-матер многих великих врачей и ученых. Здесь чтут традиции и ценят усердие и целеустремленность в своих студентах. Поэтому мы будем рады видеть победителей и призеров олимпиад в числе наших первокурсников», — добавил Глыбочко.

Ранее представители вуза заявили о нехватке бюджетных мест. Из‑за этого более 100 абитуриентов с правом прохода без вступительных испытаний остались за бортом. Многие из них узнали о непопадании в престижный вуз лишь в последние дни приемной кампании и были вынуждены срочно нести документы в другое учебное заведение.

Острой проблему делало то, что часть подростков могла воспользоваться правом на БВИ только по одной специальности в одном вузе, и этот выбор нужно было сделать до 25 июля.